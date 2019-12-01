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Бархатный сезон 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Бархатный сезон
Киноафиша Сериалы Бархатный сезон Сезоны Сезон 1

Бархатный сезон 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 декабря 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бархатный сезон»

В 1 сезоне сериала «Бархатный сезон» у Марии Зарецкой есть все, чего только может желать любая женщина. Она живет в отличной квартире в центре столицы и готовится выйти замуж за перспективного молодого человека – сына хороших приятелей ее родителей. Кроме того, девушка собирается работать в светской хронике. Но Маша полна сомнений насчет своего будущего брака с Константином. Да и работа в гламурном журнале ее не прельщает. У девушки есть совсем другая мечта. Но все-таки она соглашается на предложение руки и сердца.

Рейтинг сериала

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5.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Бархатный сезон» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 декабря 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 декабря 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 декабря 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 декабря 2019
График выхода всех сериалов
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