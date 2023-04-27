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Удали меня 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Удали меня
Киноафиша Сериалы Удали меня Сезоны Сезон 2

Delete Me 18+
Название Season 2
Премьера сезона 27 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Удали меня»

Во 2-м сезоне сериала «Удали меня» Марион и Марит наконец получают дипломы средней школы. Но на этом их приключения не заканчиваются. Скандальная история с интимным видео, случившаяся на последнем курсе, не отпускает Марион, грозя уничтожить всю ее жизнь и будущую карьеру. Когда она знакомится в колледже с милым и заботливым парнем, она думает, что это ее спасение. Однако выясняется, что слухи о ее позоре простираются далеко за пределы школы. Тем временем Марит сталкивается с трудной дилеммой, выбирая между командой по плаванию и своей личной жизнью. Фанни узнает кое-что новое о том злосчастном вечере у бассейна.

Рейтинг сериала

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5.1 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Удали меня» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Обратить необратимое Reverse the Irreversible
Сезон 2 Серия 1
27 апреля 2023
Зарабатывая на себе Capitalize Yourself
Сезон 2 Серия 2
27 апреля 2023
Месть и сожаление Revenge and Regret
Сезон 2 Серия 3
27 апреля 2023
Сахарные финики Sugar Dates
Сезон 2 Серия 4
27 апреля 2023
Примите позу Strike a Pose
Сезон 2 Серия 5
27 апреля 2023
Новые начинания New Beginnings
Сезон 2 Серия 6
27 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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