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Постер к сериалу Удали меня
Постер к сериалу Удали меня
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Оцените
Киноафиша Сериалы Удали меня
Удали меня (2021 - …) Delete Me 18+
Год выпуска 2021
Страна Норвегия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Продолжительность 3 часа 30 минут
О чем сериал

Норвежский драматический сериал «Удали меня» – это история о девочках-подростках Мэрион и Марит. После печально известной вечеринки в школе, где они учатся, старшеклассницы поняли, что один незначительный поступок способен в корне изменить их жизнь. Лучшие подруги угодили в самый эпицентр сексуального скандала – провокационный видеоролик с Мэрион в главной роли разошелся по Интернету. Будущую выпускницу выгнали из школы, а для одноклассников она превратилась в посмешище. Будущее девушки под угрозой.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Happy Jankell
Амалия Хольм
Амалия Хольм
Теа Софи Лох Несс
София Тьельта
Амали Стюв
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Удали меня - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 7 эпизодов
 
Кадры из сериала
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