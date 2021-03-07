Норвежский драматический сериал «Удали меня» – это история о девочках-подростках Мэрион и Марит. После печально известной вечеринки в школе, где они учатся, старшеклассницы поняли, что один незначительный поступок способен в корне изменить их жизнь. Лучшие подруги угодили в самый эпицентр сексуального скандала – провокационный видеоролик с Мэрион в главной роли разошелся по Интернету. Будущую выпускницу выгнали из школы, а для одноклассников она превратилась в посмешище. Будущее девушки под угрозой.