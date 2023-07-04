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61-я улица 2022 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала 61-я улица
Киноафиша Сериалы 61-я улица Сезоны Сезон 2

61st Street
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 4 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «61-я улица»

Во 2-м сезоне сериала «61-я улица» продолжается история, посвященная коррумпированной системе уголовного правосудия Чикаго. Сотрудники правоохранительных органов и прокуратура расследуют дело, связанное с продажей запрещенных веществ. Дело может пошатнуть кодекс молчания сотрудников полицейского управления. В центре событий оказывается Мозес Джонсон, многообещающий темнокожий спортсмен, который оказался в полиции в качестве предполагаемого члена преступной группировки. Джонсон и его адвокат Франклин Робертс попадают в эпицентр бури, поскольку полицейские жаждут отомстить за гибель офицера во время неудачной операции.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «61-я улица» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
После наступления следующего утра After the Morning After
Сезон 2 Серия 1
4 июля 2023
Доверься мне Trust Me
Сезон 2 Серия 2
4 июля 2023
Не навреди Do No Harm
Сезон 2 Серия 3
11 июля 2023
Камикадзе Kamikaze
Сезон 2 Серия 4
18 июля 2023
Две правды и ложь Two Truths and a Lie
Сезон 2 Серия 5
25 июля 2023
Аргументируя факты Argue the Facts
Сезон 2 Серия 6
1 августа 2023
Предложение The Offer
Сезон 2 Серия 7
8 августа 2023
Судный день Judgement Day
Сезон 2 Серия 8
15 августа 2023
График выхода всех сериалов
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