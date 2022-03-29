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61-я улица 2022 - 2023 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала 61-я улица
Киноафиша Сериалы 61-я улица Сезоны Сезон 1

61st Street
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «61-я улица»

В 1 сезоне сериала «61-я улица» молодого афроамериканца Мозеса Джонсона обвиняют в преступлении. Согласно информации свидетелей, парень замешан в опасной бандитской группировке. Однако показания сфабрикованы, а единственным «реальным» доводом против Мозеса является его цвет кожи. Система правосудия Чикаго давно славится своей порочностью и подкупностью, поэтому друзья и учителя старшеклассника заранее ставят на его судьбе крест. Однако до ареста Мозес был подающим надежды спортсменом, а значит, дух борьбы у него в крови.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «61-я улица» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
29 марта 2022
Охотник и добыча The Hunter And The Hunted
Сезон 1 Серия 2
5 апреля 2022
Босой и опасный Barefoot And Dangerous
Сезон 1 Серия 3
12 апреля 2022
Шахматные ходы и фишки для покера Chess Moves & Poker Chips
Сезон 1 Серия 4
19 апреля 2022
Через стену Over the Wall
Сезон 1 Серия 5
26 апреля 2022
Грехи отцов Sins of the Fathers
Сезон 1 Серия 6
3 мая 2022
Два судебных процесса The Two Trials
Сезон 1 Серия 7
10 мая 2022
Человек в огне Man on Fire
Сезон 1 Серия 8
17 мая 2022
График выхода всех сериалов
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