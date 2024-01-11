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Соник Прайм 2022 - 2024, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Соник Прайм
Киноафиша Сериалы Соник Прайм Сезоны Сезон 3

Sonic Prime
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 11 января 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 7
Продолжительность сезона 2 часа 34 минуты
О чем 3-й сезон сериала «Соник Прайм»

В 3-м сезоне сериала «Соник Прайм» веселые и увлекательные приключения ежа Соника становятся все более насыщенными. Главный герой сталкивается с доктором Эггманом, и это противостояние буквально разбивает вселенную на несколько частей. Пытаясь собрать воедино реальность и спасти старых приятелей, Соник торопится через мультивселенную, попадая в удивительные миры и заводя новых друзей в самом захватывающем путешествии в жизни. Напомним, в предыдущем сезоне Ключ к сборке Парадокс-призмы располагался в одном из пространств Шаттерспейса. Найн и Соник искали портал, чтобы безопасно отправить туда Осколки.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий сериала Соник Прайм График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Мрачные новости Grim Tidings
Сезон 3 Серия 1
11 января 2024
Дом под куполом Dome Sweet Dome
Сезон 3 Серия 2
11 января 2024
Выхода нет No Escape
Сезон 3 Серия 3
11 января 2024
Сила Найна Nine's Lives
Сезон 3 Серия 4
11 января 2024
Домашний фронт Home Sick Home
Сезон 3 Серия 5
11 января 2024
Лисе под хвост The Devil Is in the Tails
Сезон 3 Серия 6
11 января 2024
Сверху From the Top
Сезон 3 Серия 7
11 января 2024
График выхода всех сериалов
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