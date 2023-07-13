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Соник Прайм 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Соник Прайм
Киноафиша Сериалы Соник Прайм Сезоны Сезон 2

Sonic Prime
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 13 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 2 часа 56 минут
О чем 2-й сезон сериала «Соник Прайм»

Во 2-м сезоне сериала «Соник Прайм» Соник возвращается в Нью-Йорк, где горожане сплачиваются против захватчика. Он присоединяется к восстанию и ждет подмоги, но Найн так и не появляется. Герою приходится в одиночку противостоять неприятностям, которые так и сыплются на его голову. Неожиданно Соник находит портал, который переносит его в мир, покрытый океанской гладью. Жизнь здесь существует только на разрозненных островах, а планетой правят пираты, путешествующие по морям и нападающие на беззащитные поселения. Герою приходится прибегнуть к их помощи, чтобы найти выход в свой родной мир.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий сериала Соник Прайм График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Избегайте Пустоты Avoid the Void
Сезон 2 Серия 1
13 июля 2023
Сражение в Лабиринте Зарослей Battle in the Boscage
Сезон 2 Серия 2
13 июля 2023
Второе дыхание Second Wind
Сезон 2 Серия 3
13 июля 2023
Выхода нет No Way Out
Сезон 2 Серия 4
13 июля 2023
Безумный подход A Madness to Their Methods
Сезон 2 Серия 5
13 июля 2023
Двойная проблема Double Trouble
Сезон 2 Серия 6
13 июля 2023
Треск и крах Cracking Down
Сезон 2 Серия 7
13 июля 2023
Призрачный шанс Ghost of a Chance
Сезон 2 Серия 8
13 июля 2023
График выхода всех сериалов
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