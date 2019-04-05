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Все грехи 2019 - 2023 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Все грехи
Киноафиша Сериалы Все грехи Сезоны Сезон 1

Kaikki Synnit
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 апреля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Все грехи»

В 1 сезоне сериала «Все грехи» утомленный своей работой и личной жизнью детектив убойного отдела Лаури вынужден вернуться в город, где он вырос. К такому шагу его подталкивает ссора со своим партнером Микко. Мужчины не могут решить семейные проблемы и решают пожить отдельно. Лаури берется за расследование загадочных убийств в финской глубинке. Ему помогает старшая коллега Санна, находящаяся в поиске новых впечатлений. Но детективы даже не представляют, с чем им придется столкнуться в глухом религиозном поселении.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Все грехи» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Корнеплоды Juuret
Сезон 1 Серия 1
5 апреля 2019
Несчастный случай Onnettomuuden tuoja
Сезон 1 Серия 2
5 апреля 2019
Маленькое пятно Pienen paikalla
Сезон 1 Серия 3
5 апреля 2019
Прощание Jäähyväiset
Сезон 1 Серия 4
5 апреля 2019
Интуиция Intuitio
Сезон 1 Серия 5
5 апреля 2019
Неправильные судьи Väärät tuomarit
Сезон 1 Серия 6
5 апреля 2019
График выхода всех сериалов
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