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Киноафиша Сериалы Все грехи Сезоны Сезон 1 Серия 5

Все грехи 2019 - 2023 5 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Все грехи»
Корнеплоды
Сезон 1 / Серия 1 5 апреля 2019
Несчастный случай
Сезон 1 / Серия 2 5 апреля 2019
Маленькое пятно
Сезон 1 / Серия 3 5 апреля 2019
Прощание
Сезон 1 / Серия 4 5 апреля 2019
Интуиция
Сезон 1 / Серия 5 5 апреля 2019
Неправильные судьи
Сезон 1 / Серия 6 5 апреля 2019
О чем серия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Все грехи» детективы подозревают, что в городе могут действовать сразу два преступника с разными мотивами, но доказать это пока невозможно. Тем временем Лаури путешествует по волнам своей памяти, а Санна меняет жизнь.

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