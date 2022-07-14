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Люся 2021 - 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Люся
Киноафиша Сериалы Люся Сезоны Сезон 1

Люся 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Люся»

В 1 сезоне сериала «Люся» в центре событий – мужчина по имени Сеня, создавший умную колонку по имени Люся. Сеня много разговаривает с технической установкой, желая наделить ее человеческими качествами. Герой делится с ней всеми сокровенными переживаниями. Люсе известно о трудностях, с которыми пытаются справиться дочери Сени, а также о проблемах героя с супругой. Колонка помогает мужчине, когда он подвергается унижению на глазах своих родных. Вместе с ней Сеня находит сына политика, который устроил для него это испытание. 

Рейтинг сериала

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4.9 IMDb
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Список серий сериала Люся График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 июля 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 июля 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
19 июля 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 июля 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
26 июля 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
28 июля 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
2 августа 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
4 августа 2022
График выхода всех сериалов
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