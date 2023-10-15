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Билли Кид 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Билли Кид
Киноафиша Сериалы Билли Кид Сезоны Сезон 2

Billy the Kid
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 15 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Билли Кид»

Во 2 сезоне сериала «Билли Кид» продолжится противостояние Билли с его давним приятелем и коррумпированным правительством Санта-Фе. Билли никогда не позволяет обстоятельствам оказывать влияние на его решения. Он всегда отличался беспощадностью по отношению к своим врагам, а также умел заводить нужные и полезные знакомства. Теперь главный герой по праву является лучшим ковбоем на всем Западе, а значит, и основной мишенью для местных шерифов и охотников за головами. Билли Кид уже пережил немало трагических событий, столкнулся с опасностями, но по-прежнему готов делать мир лучше.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий сериала Билли Кид График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Дорога в ад The Road to Hell
Сезон 2 Серия 1
15 октября 2023
Болезнь Sickness
Сезон 2 Серия 2
22 октября 2023
Агония The Agony
Сезон 2 Серия 3
29 октября 2023
День мертвых The Day of the Dead
Сезон 2 Серия 4
5 ноября 2023
Взысканный долг A Debt Collected
Сезон 2 Серия 5
2 июня 2024
Прошение The Plea
Сезон 2 Серия 6
9 июня 2024
Библия, пропитанная кровью The Blood-Soaked Bible
Сезон 2 Серия 7
16 июня 2024
Приглашение An Invitation
Сезон 2 Серия 8
23 июня 2024
График выхода всех сериалов
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