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Эта страна 2021 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Эта страна
Киноафиша Сериалы Эта страна Сезоны Сезон 2

Welcome to Flatch
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 29 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Эта страна»

Во 2 сезоне сериала «Эта страна» история двоюродных братьев Келли и Шраба Маллет продолжается. Молодые люди из небольшого провинциального городка преследует свои мечты, сталкиваются с проблемами и испытаниями, а также воюют друг с другом за замороженную пиццу. И все это они делают под прицелом камер. Напомним, в финале предыдущего сезона герои решили увеличить количество подписчиков в социальных сетях. Для этого Келли и Шраб решили записать неожиданное воссоединение с отцом Джо и еще одним бывшим участником религиозной группы A-men. Шраб получил новую работу, а Шерил и Мэнди сблизились во время прогулки.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий сериала Эта страна График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Добро пожаловать в (Барб) Флетч Welcome to (Barb) Flatch
Сезон 2 Серия 1
29 сентября 2022
Затемнение Blackout
Сезон 2 Серия 2
6 октября 2022
Судьба Манифеста Maniflatch Destiny
Сезон 2 Серия 3
13 октября 2022
День открытых дверей Open House
Сезон 2 Серия 4
20 октября 2022
Всадник без головы The Headless Horseman
Сезон 2 Серия 5
27 октября 2022
Взрослеть - это трудно Glowing Up is Hard to Do
Сезон 2 Серия 6
10 ноября 2022
Конференция по недвижимости трех штатов The Tri-State Real Estate Conference
Сезон 2 Серия 7
17 ноября 2022
Плоскостной диастер Flatchural Diaster
Сезон 2 Серия 8
27 ноября 2022
О, приходите, все вы O Come, All Ye Flatchful
Сезон 2 Серия 9
8 декабря 2022
Флэтч или (Баттер) Бюст Flatch or (Butter) Bust
Сезон 2 Серия 10
5 января 2023
Флэтч: Сбивайте здесь Flatch: Churn Here
Сезон 2 Серия 11
12 января 2023
Ты что, трус? What Are You Chicken?
Сезон 2 Серия 12
26 января 2023
Взбивайте здесь Churn Here
Сезон 2 Серия 13
2 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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