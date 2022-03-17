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Эта страна 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Эта страна
Киноафиша Сериалы Эта страна Сезоны Сезон 1

Welcome to Flatch
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 14
Продолжительность сезона 7 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Эта страна»

В 1 сезоне сериала «Эта страна» в центре событий окажутся жители американской провинции. Съемочная группа едет в маленький городок, чтобы подробнее ознакомиться с жизнью местных подростков. Их интересует, какие проблемы волнуют современную молодежь, живущую в глубинке, а также с какими трудностями они имеют дело каждый день. В фокус внимания команды попадают двоюродные брат и сестра Маллет. Их нетривиальное окружение, а также повседневная жизнь становятся основным мотивом документального проекта.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий сериала Эта страна График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
17 марта 2022
Иисус сел за руль Jesus Take the Wheel
Сезон 1 Серия 2
24 марта 2022
Танцуй Dance It Out
Сезон 1 Серия 3
31 марта 2022
День обнаженной леди Naked Lady Day
Сезон 1 Серия 4
7 апреля 2022
Эта старая магия Флэтча That Old Flatch Magic
Сезон 1 Серия 5
14 апреля 2022
Разрыв Синтии RIP Cynthia
Сезон 1 Серия 6
21 апреля 2022
Сладкое местечко The Sweet Spot
Сезон 1 Серия 7
28 апреля 2022
Ужины, платья и свалки Dinners, Dresses, and Dumps
Сезон 1 Серия 8
5 мая 2022
Хребет дьявола The Devil's Backbone
Сезон 1 Серия 9
12 мая 2022
На прогулке On the Hooky
Сезон 1 Серия 10
12 мая 2022
Нет кредита / плохой кредит No Credit/Bad Credit
Сезон 1 Серия 11
19 мая 2022
Призрачный Ghosted
Сезон 1 Серия 12
19 мая 2022
Финансовая пирамида Pyramid Scheme
Сезон 1 Серия 13
26 мая 2022
Счастливого Флэтждества Merry Flatchmas
Сезон 1 Серия 14
26 мая 2022
График выхода всех сериалов
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