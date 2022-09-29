Welcome to Flatch 2021 - 2023, season 2

Welcome to Flatch season 2 poster
Welcome to Flatch
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 29 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 13
Runtime 6 hours 30 minutes
"Welcome to Flatch" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Эта страна» история двоюродных братьев Келли и Шраба Маллет продолжается. Молодые люди из небольшого провинциального городка преследует свои мечты, сталкиваются с проблемами и испытаниями, а также воюют друг с другом за замороженную пиццу. И все это они делают под прицелом камер. Напомним, в финале предыдущего сезона герои решили увеличить количество подписчиков в социальных сетях. Для этого Келли и Шраб решили записать неожиданное воссоединение с отцом Джо и еще одним бывшим участником религиозной группы A-men. Шраб получил новую работу, а Шерил и Мэнди сблизились во время прогулки.

Series rating

6.6
Rate 11 votes
6.8 IMDb

Welcome to Flatch List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Welcome to (Barb) Flatch
Season 2 Episode 1
29 September 2022
Blackout
Season 2 Episode 2
6 October 2022
Maniflatch Destiny
Season 2 Episode 3
13 October 2022
Open House
Season 2 Episode 4
20 October 2022
The Headless Horseman
Season 2 Episode 5
27 October 2022
Glowing Up is Hard to Do
Season 2 Episode 6
10 November 2022
The Tri-State Real Estate Conference
Season 2 Episode 7
17 November 2022
Flatchural Diaster
Season 2 Episode 8
27 November 2022
O Come, All Ye Flatchful
Season 2 Episode 9
8 December 2022
Flatch or (Butter) Bust
Season 2 Episode 10
5 January 2023
Flatch: Churn Here
Season 2 Episode 11
12 January 2023
What Are You Chicken?
Season 2 Episode 12
26 January 2023
Churn Here
Season 2 Episode 13
2 February 2023
