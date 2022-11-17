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С нуля 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала С нуля
Киноафиша Сериалы С нуля Сезоны Сезон 1

С нуля 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «С нуля»

В 1 сезоне сериала «С нуля» Наталья и Елена не просто двоюродные сестры, но и ближайшие подруги. Они вместе поступили в институт, сняли одну комнату, проводили много времени вместе и грезили мечтами о том, что завоюют столицу. Но спустя некоторое время крепкая дружба закончилась. Девушки поссорились и твердо решили забыть о существовании друг друга. Минуло около десяти лет, каждая из героинь живет своей жизнью. Одна из них даже уехала из страны. Но вскоре женщины сталкиваются на похоронах Лениного отца.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий сериала С нуля График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
17 ноября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
17 ноября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
24 ноября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 декабря 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
8 декабря 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
15 декабря 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
22 декабря 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
29 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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