Kinoafisha TV Shows Pam & Tommy Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: Pam & Tommy

  • Santa Clarita, California, USA

Iconic scenes & Locations

Pam & Tommy's mansion scenes.
22634 La Quilla Drive - Chatsworth, California, USA
Location
Los Angeles, California, USA
Location
California, USA
Location
City Center, Los Angeles, California, USA
Location
Southern California, California, USA
Location
Los Angeles County, California, USA
Filming Dates

  • 5 April 2021 - 30 July 2021
