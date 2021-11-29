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Кулагины 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Кулагины
Киноафиша Сериалы Кулагины Сезоны Сезон 1

Kulaginy 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 25
Продолжительность сезона 20 часов 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кулагины»

В 1 сезоне сериала «Кулагины», будучи дочерью владельца адвокатского бюро, Алиса часто росла без отцовского внимания. Теперь девушка стала начальником экспертной группы и возглавила отдел, занимающийся нераскрытыми преступлениями. Алиса любит свою работу и пользуется уважением коллег, однако в личной жизни все оказалось не так просто. К тому же героиня постоянно конфликтует с отцом, а он единственный близкий для нее человек. Вскоре Кулагин становится куратором отдела дочери, и проблем становится только больше.

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Список серий сериала Кулагины График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
29 ноября 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
29 ноября 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
29 ноября 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
29 ноября 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
29 ноября 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
29 ноября 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
29 ноября 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
29 ноября 2021
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
29 ноября 2021
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
29 ноября 2021
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
29 ноября 2021
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
29 ноября 2021
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
29 ноября 2021
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
29 ноября 2021
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
29 ноября 2021
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
29 ноября 2021
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
29 ноября 2021
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
29 ноября 2021
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
29 ноября 2021
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
29 ноября 2021
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
29 ноября 2021
Серия 22
Сезон 1 Серия 22
29 ноября 2021
Серия 23
Сезон 1 Серия 23
29 ноября 2021
Серия 24
Сезон 1 Серия 24
29 ноября 2021
Серия 25
Сезон 1 Серия 25
29 ноября 2021
График выхода всех сериалов
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