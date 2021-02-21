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Нарисуй мне маму 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Нарисуй мне маму
Киноафиша Сериалы Нарисуй мне маму Сезоны Сезон 1

Намалюй мені маму 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 февраля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Нарисуй мне маму»

В 1 сезоне сериала «Нарисуй мне маму» сотрудница музея Нина оказывается под угрозой увольнения. Девушка боится остаться без средств, поэтому сдает комнату в своей квартире обаятельному мужчине по имени Роман. Новый квартирант приветлив и мил с ней, поэтому Нина быстро начинает питать к нему нежные чувства. Тем более круг ее общения крайне тесен: она дружит только с пожилой соседкой да с мальчиком Санькой, который просит ее нарисовать портрет его покойной мамы. Но героиня не догадывается, что Роман преследует свои цели.

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Список серий 1-го сезона сериала «Нарисуй мне маму» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 февраля 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
21 февраля 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
21 февраля 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 февраля 2021
График выхода всех сериалов
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