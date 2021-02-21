В 1 сезоне 4 серии сериала «Нарисуй мне маму» Елена Николаевна отмечает день рождения со старыми друзьями. Нина и Рома помогают ей организовать праздник. Пока все увлечены застольем, мужчина пытается отыскать дома у женщины документы на квартиру.
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