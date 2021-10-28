Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Темпл 2019 - 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Темпл
Киноафиша Сериалы Темпл Сезоны Сезон 2

Temple 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 28 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 7
Продолжительность сезона 5 часов 1 минута
О чем 2-й сезон сериала «Темпл»

Во 2 сезоне сериала «Темпл» супруга главного героя Бет наконец приходит в себя после продолжительной комы. Женщина не помнит, что с ней произошло, и задает множество вопросов. Дэниел, который открыл подпольную больницу и пошел на преступления только ради ее спасения, растерян. Дела зашли слишком далеко. На своем операционном столе мужчина спасал преступников и даже совершал убийства, и теперь он не знает, как избавиться от последствий. Единственный способ выстоять против мафии и полиции – продолжить сражаться.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.1 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Темпл График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Эпизод 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
28 октября 2021
Эпизод 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
28 октября 2021
Эпизод 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
28 октября 2021
Эпизод 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
28 октября 2021
Эпизод 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
28 октября 2021
Эпизод 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
28 октября 2021
Эпизод 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
28 октября 2021
График выхода всех сериалов
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Реальные американские фермеры остались в шоке от «Йеллоустоуна»: на ранчо в США никто не живет так, как Даттоны
До 91.4 млн просмотров: топ-3 зарубежных фильма, которые были хитами в СССР — это не «Танцор диско» или «Зита и Гита»
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше