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Темпл 2019 7 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Темпл»
Эпизод 1
Сезон 2 / Серия 1 28 октября 2021
Эпизод 2
Сезон 2 / Серия 2 28 октября 2021
Эпизод 3
Сезон 2 / Серия 3 28 октября 2021
Эпизод 4
Сезон 2 / Серия 4 28 октября 2021
Эпизод 5
Сезон 2 / Серия 5 28 октября 2021
Эпизод 6
Сезон 2 / Серия 6 28 октября 2021
Эпизод 7
Сезон 2 / Серия 7 28 октября 2021
О чем серия

Во 2 сезоне 7 серии сериала «Темпл» Дэниэл не позволяет дочери расплачиваться за свои оплошности. Ли и Эш одержимы желанием перевернуть этот мир с ног на голову. Анна поражена   тем, что ей удается обнаружить в фармацевтической компании.

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