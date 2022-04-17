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Первая леди 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Первая леди
Киноафиша Сериалы Первая леди Сезоны Сезон 1

The First Lady 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Первая леди»

В 1 сезоне сериала «Первая леди» история США исследуется через призму Первых леди страны. Многие важнейшие исторические решения, которые изменили мир, были приняты не главами государств, а их харизматичными и амбициозными женами. В Восточном крыле Белого дома разворачивалась целая череда политических интриг, которые были скрыты от окружающих. Сериал откроет завесу тайны над личной жизнью этих таинственных женщин, а в первом сезоне основное внимание будет уделено Элеоноре Рузвельт, Бетти Форд и Мишель Обаме.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Первая леди» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Этот Белый дом That White House
Сезон 1 Серия 1
17 апреля 2022
Голоса разносятся Voices Carry
Сезон 1 Серия 2
24 апреля 2022
Пожалуйста, позвольте мне Please Allow Me
Сезон 1 Серия 3
1 мая 2022
Треснувший горшок Cracked Pot
Сезон 1 Серия 4
8 мая 2022
Вперед-назад See Saw
Сезон 1 Серия 5
15 мая 2022
Неймдроппинг Shout Out
Сезон 1 Серия 6
22 мая 2022
Надир Nadir
Сезон 1 Серия 7
29 мая 2022
Идеальный удар Punch Perfect
Сезон 1 Серия 8
5 июня 2022
Разлом Rift
Сезон 1 Серия 9
12 июня 2022
Победный танец Victory Dance
Сезон 1 Серия 10
19 июня 2022
График выхода всех сериалов
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