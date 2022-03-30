Меню
Новости о сериале «Первая леди»
10 новых сериалов апреля: антология про первых леди и создание «Крёстного отца»
Апрель — время, когда большая часть сериалов выходит из затяжного хиатуса и популярные стриминговые платформы презентуют новые проекты.
Написать
30 марта 2022 13:08
Второй сезон «Первой леди» может быть посвящен Джеки Кеннеди, Хиллари Клинтон и Мелании Трамп
Режиссер Сюзанна Бир и продюсер Кэти Шульман поделились своими мыслями.
Написать
24 февраля 2022 17:06
Появился трейлер сериала-антологии «Первая леди», посвященного женам выдающихся президентов США
Телепроект Showtime дебютирует весной.
Написать
18 февраля 2022 11:54
Появились первые кадры из антологии «Первая леди» с Виолой Дэвис, Мишель Пфайффер и Джиллиан Андерсон
Сериал расскажет о женах Барака Обамы, Джеральда Форда и Франклина Рузвельта.
Написать
9 ноября 2021 12:30
