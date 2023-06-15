Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Звездный путь: Странные новые миры 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Звездный путь: Странные новые миры
Киноафиша Сериалы Звездный путь: Странные новые миры Сезоны Сезон 2

Star Trek: Strange New Worlds
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 15 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Звездный путь: Странные новые миры»

Во 2 сезоне сериала «Звездный путь: Странные новые миры» капитан Пайк воссоединяется с потерянной любовью всей его жизни. Однако ситуация, в которой происходит встреча, не располагает к романтике. Женщина и ее дитя вместе с их родной планетой оказываются в смертельной опасности. Экипаж «Энтерпрайза», выполняя очередную гуманитарную миссию в космосе, вступает в рискованную игру с самым жестоким космическим пиратом квадранта. Их десантный отряд оказывается на бесплодной планете наедине с коварным врагом. Пайк предлагает свою помощь и сталкивается с неразрешенными противоречиями прошлого.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
8.3 IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Звездный путь: Странные новые миры» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Разорванный круг The Broken Circle
Сезон 2 Серия 1
15 июня 2023
Через усилие к победе Ad Astra Per Aspera
Сезон 2 Серия 2
22 июня 2023
Завтра, и завтра, и завтра Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow
Сезон 2 Серия 3
29 июня 2023
Среди пожирателей лотоса Among the Lotus Eaters
Сезон 2 Серия 4
6 июля 2023
Шарады Charades
Сезон 2 Серия 5
13 июля 2023
Трудности перевода Lost in Translation
Сезон 2 Серия 6
20 июля 2023
Эти старые ученые Those Old Scientists
Сезон 2 Серия 7
22 июля 2023
Под покровом войны Under the Cloak of War
Сезон 2 Серия 8
27 июля 2023
Подпространственная рапсодия Subspace Rhapsody
Сезон 2 Серия 9
3 августа 2023
Гегемония Hegemony
Сезон 2 Серия 10
10 августа 2023
График выхода всех сериалов
Королевский статус Арагорна был сразу понятен: вот как переводится его имя
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Россияне выбрали 5 самых смешных фильмов в истории: в списке нет ни одной картины Гайдая — зато очень много пошлости
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше