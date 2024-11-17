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Дюна: Пророчество 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дюна: Пророчество
Киноафиша Сериалы Дюна: Пророчество Сезоны Сезон 1

Dune: Prophecy
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 ноября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 42 минуты

Рейтинг сериала

8.8
Оцените 12 голосов
7.3 IMDb
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Список серий сериала Дюна: Пророчество График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Невидимая рука The Hidden Hand
Сезон 1 Серия 1
17 ноября 2024
Два волка Two Wolves
Сезон 1 Серия 2
24 ноября 2024
Сестринство превыше всего Sisterhood Above All
Сезон 1 Серия 3
1 декабря 2024
Дважды рожденный Twice Born
Сезон 1 Серия 4
8 декабря 2024
В крови, правда In Blood, Truth
Сезон 1 Серия 5
15 декабря 2024
Высокомерный враг The High-Handed Enemy
Сезон 1 Серия 6
22 декабря 2024
График выхода всех сериалов
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