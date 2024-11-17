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Дюна: Пророчество 2024, 1 сезон
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Дюна: Пророчество
Сезоны
Сезон 1
Dune: Prophecy
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
17 ноября 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
6
Продолжительность сезона
6 часов 42 минуты
Рейтинг сериала
8.8
Оцените
12
голосов
7.3
IMDb
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Список серий сериала Дюна: Пророчество
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Невидимая рука
The Hidden Hand
Сезон 1
Серия 1
17 ноября 2024
Два волка
Two Wolves
Сезон 1
Серия 2
24 ноября 2024
Сестринство превыше всего
Sisterhood Above All
Сезон 1
Серия 3
1 декабря 2024
Дважды рожденный
Twice Born
Сезон 1
Серия 4
8 декабря 2024
В крови, правда
In Blood, Truth
Сезон 1
Серия 5
15 декабря 2024
Высокомерный враг
The High-Handed Enemy
Сезон 1
Серия 6
22 декабря 2024
График выхода всех сериалов
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