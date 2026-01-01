Вампирская коронация и древние руны: что ждать от второго сезона сериала «Граница миров»

Привыкли к Колесникову-Брагину из «Первого отдела»? В фильме «Роднина» он совсем другой — сыграл фигуриста, да еще какого

2 сезон для новой «Молодежки» станет финалом: что будет с «Акулами Политеха»

Лучший криминальный сериал HBO хотят запретить показывать в России: все из-за пары славян в кадре

5 советских фильмов с намёком на вечер: название каждого вспомнят лишь знатоки – из подсказок только один кадр (тест)

По 5 героям из мультов СССР зрительницы сходили с ума: вспомните, откуда каждый красавчик (тест)

«Халтура ради рейтинга»: реальный следователь выключил «Фишера» с Янковским уже на первой серии – ляпов целый вагон

Не «Лепила», а «Ляпила»: этот сюжетный «косяк» в новом детективе с Панфиловым «позорит российских силовиков»

Пока Фродо спасал мир, стал пенсионером: узнали настоящий возраст хоббитов из «Властелина колец» — среди них есть даже подросток

Черные? Белые? А может цветные: какими должны быть фильмы СССР — реставрационный тест