Новости о сериале «Уиллоу» Вся информация о сериале
Фэнтезийный сериал «Уиллоу» закрыт после первого сезона
Фэнтезийный сериал «Уиллоу» закрыт после первого сезона Проект был тепло встречен критиками, но достаточное число зрителей не привлек.
16 марта 2023 15:26
Что смотреть на выходных: фэнтези «Уиллоу», шпионский триллер и сразу две Тильды Суинтон
Что смотреть на выходных: фэнтези «Уиллоу», шпионский триллер и сразу две Тильды Суинтон На этой неделе стриминги предлагают раскрыть убийство агента британской разведки, спеть о любви с Джессикой Честейн, отправиться в путешествие по сказочному миру и побродить по загадочной гостинице с Тильдой Суинтон.
2 декабря 2022 15:00
Уорвик Дэвис и его друзья спасают мир в новом трейлере фэнтезийного сериала «Уиллоу»
Уорвик Дэвис и его друзья спасают мир в новом трейлере фэнтезийного сериала «Уиллоу» В многосерийном сиквеле фильма 1988 года главный герой отправится в большое путешествие по опасным магическим территориям.
31 октября 2022 16:50
Уорвик Дэвис и его друзья противостоят силам зла в трейлере фэнтезийного сериала «Уиллоу»
Уорвик Дэвис и его друзья противостоят силам зла в трейлере фэнтезийного сериала «Уиллоу» Также стало известно, что актерский состав пополнился звездным исполнителем.
12 сентября 2022 14:18
Видео: Уорвик Дэвис знакомит зрителей с актерским составом сериала «Виллоу»
Видео: Уорвик Дэвис знакомит зрителей с актерским составом сериала «Виллоу» В продолжении сказочного фэнтези задействованы Элли Бамбер, Тони Револори, Эрин Келлиман и другие.
15 ноября 2021 12:26
