Фэнтезийный сериал «Уиллоу» закрыт после первого сезона
Проект был тепло встречен критиками, но достаточное число зрителей не привлек.
Написать
16 марта 2023 15:26
Что смотреть на выходных: фэнтези «Уиллоу», шпионский триллер и сразу две Тильды Суинтон
На этой неделе стриминги предлагают раскрыть убийство агента британской разведки, спеть о любви с Джессикой Честейн, отправиться в путешествие по сказочному миру и побродить по загадочной гостинице с Тильдой Суинтон.
Написать
2 декабря 2022 15:00
Уорвик Дэвис и его друзья спасают мир в новом трейлере фэнтезийного сериала «Уиллоу»
В многосерийном сиквеле фильма 1988 года главный герой отправится в большое путешествие по опасным магическим территориям.
Написать
31 октября 2022 16:50
Уорвик Дэвис и его друзья противостоят силам зла в трейлере фэнтезийного сериала «Уиллоу»
Также стало известно, что актерский состав пополнился звездным исполнителем.
Написать
12 сентября 2022 14:18
Видео: Уорвик Дэвис знакомит зрителей с актерским составом сериала «Виллоу»
В продолжении сказочного фэнтези задействованы Элли Бамбер, Тони Револори, Эрин Келлиман и другие.
Написать
15 ноября 2021 12:26
