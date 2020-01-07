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Вильдер 2017, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Вильдер
Киноафиша Сериалы Вильдер Сезоны Сезон 2

Wilder
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 7 января 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Вильдер»

Во 2 сезоне сериала «Вильдер» в швейцарском городке происходит очередное преступление. В лесу неподалеку от горнолыжного курорта находят сразу три трупа, а единственным свидетелем произошедшего оказывается молодой парень по имени Симон, который сам еле унес ноги. Роза думает, что он знает больше, чем может рассказать полиции. При этом в городе действует банда наркоторговцев, а один из убитых оказывается геем из мусульманской страны. Было ли это убийство на почве гомофобии, или здесь замешан преступный бизнес?

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий сериала Вильдер График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Кровь Blut
Сезон 2 Серия 1
7 января 2020
Галочка Zecke
Сезон 2 Серия 2
14 января 2020
Ложь Lüge
Сезон 2 Серия 3
21 января 2020
Огонь Brand
Сезон 2 Серия 4
28 января 2020
Проклинать Fluch
Сезон 2 Серия 5
4 февраля 2020
Месть Rache
Сезон 2 Серия 6
11 февраля 2020
График выхода всех сериалов
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