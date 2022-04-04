Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Развод по-английски 2018, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Развод по-английски
Киноафиша Сериалы Развод по-английски Сезоны Сезон 3

The Split 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 4 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Развод по-английски»

В 3 сезоне сериала «Развод по-английски» Натан и Ханна вынуждены восстанавливать свой брак из развалин. После того, как мужчина узнал всю правду о похождениях супруги, ему не так просто принять ее назад. Возможно, на этот раз опыт в бракоразводных процессах может пригодиться Ханне в собственной личной жизни. Отношения с Кристи также заходят в тупик, да и на детях ситуация отражается не лучшим образом. А ведь со всеми этими проблемами женщина не должна забывать и о карьере, которая в ее жизни на первом месте.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.9 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Развод по-английски График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Episode 1
Сезон 3 Серия 1
4 апреля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 3 Серия 2
4 апреля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 3 Серия 3
4 апреля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 3 Серия 4
4 апреля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 3 Серия 5
4 апреля 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 3 Серия 6
4 апреля 2022
График выхода всех сериалов
Флоре помогут не сыновья, а байкер-брюнет: во 2 сезоне «Детей перемен» появится звезда сериала «Король и шут»
Реальные американские фермеры остались в шоке от «Йеллоустоуна»: на ранчо в США никто не живет так, как Даттоны
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Россияне выбрали 5 самых смешных фильмов в истории: в списке нет ни одной картины Гайдая — зато очень много пошлости
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше