Собираю в лесу сосновые иголки и везу домой: вредители бегут врассыпную и еще 3 лайфхака опытного дачника с лета до весны

Робот-пылесос, моющий пылесос или паровая швабра: эксперт объяснила, что в 2026 году стоит купить для дома

Вишневые листья больше не жгу: собираю и пихаю в морозилку пакетами – зимой зову соседей и родню

В СССР их обожали многие, но тест пройдут единицы: вспомните 5 фильмов по актерам-красавчикам

Наш ответ Финчеру: этот сериал НТВ оказался так хорош, что приглянулся Apple TV — уже 3 сезона за плечами, а оценка все еще выше 7,5

Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»

Курортным бывает не только роман, но и тест: отгадаете 5 черноморских пляжей по кадрам из советского кино?

В свежем детективном ужастике «скрестили “Беверли-Хиллз 90210” с “Молчанием ягнят”»: оторваться не могут даже хейтеры хорроров

Шерлок вышел на пенсию и попал в «10 негритят» в свежем детективе Netflix: 4 серии, 1 тело и целых 12 подозреваемых

Лучшие сериалы НТВ 2026 года: 6 детективов и драм, ради которых стоит включить телевизор