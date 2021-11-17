В 1 сезоне 3 серии сериала «Линия отрыва» главный герой активно делится своим несчастным опытом обучения детей. Как оказалось, это крайне непростое дело. По ходу развития сюжета Зеро объясняет Саре, почему он так помешан на своей пунктуальности...
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