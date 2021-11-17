В 1 сезоне 2 серии сериала «Линия отрыва» герой вспоминает о своих довольно сложных отношениях с одним из школьных учителей. Но к чему все это привело? По ходу дела Зеро упорно не может сменить сдувшееся колесо, чтобы продолжить свой путь дальше.
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