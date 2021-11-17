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Киноафиша Сериалы Линия отрыва Сезоны Сезон 1 Серия 2

Линия отрыва 2021 2 серия 1 сезон

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1 эпизод
Сезон 1 / Серия 1 17 ноября 2021
2 эпизод
Сезон 1 / Серия 2 17 ноября 2021
3 эпизод
Сезон 1 / Серия 3 17 ноября 2021
4 эпизод
Сезон 1 / Серия 4 17 ноября 2021
5 эпизод
Сезон 1 / Серия 5 17 ноября 2021
6 эпизод
Сезон 1 / Серия 6 17 ноября 2021
О чем серия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Линия отрыва» герой вспоминает о своих довольно сложных отношениях с одним из школьных учителей. Но к чему все это привело? По ходу дела Зеро упорно не может сменить сдувшееся колесо, чтобы продолжить свой путь дальше.

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