Наоми
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Наоми
Основные места съемок сериала Наоми
Атланта, штат Джорджия, США
Декейтер, Джорджия, США
Даты съемок сериала Наоми
23 августа 2021 - 9 февраля 2022
