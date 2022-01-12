Меню
Школьница расследует тайну в связи с Суперменом в расширенном трейлере сериала «Наоми»
В ролике освещают события всего сезона.
Написать
12 января 2022 12:55
Канал CW опубликовал синопсис дебютной серии супергеройского сериала «Наоми»
Его премьера состоится уже в январе.
Написать
29 декабря 2021 15:22
Юная поклонница Супермена обнаруживает у себя суперспособности в новом трейлере сериала DC «Наоми»
Ава ДюВерней представила свой свежий проект DC.
Написать
23 декабря 2021 14:16
Ава ДюВерней опубликовала постер предстоящего сериала DC «Наоми»
На плакате запечатлена главная героиня в исполнении Каси Волфолл.
Написать
15 декабря 2021 14:06
Школьница обретает суперспособности в трейлере сериала DC «Наоми»
В ролике огласили дату премьеры.
Написать
14 декабря 2021 14:38
Появились новые кадры из сериала DC «Наоми»
Шоураннер пообещала интересные камео.
Написать
14 декабря 2021 12:49
Будущая супергероиня сбегает из школы ради встречи с Суперменом в первом отрывке из сериала «Наоми»
Премьера нового шоу от CW запланирована на следующий год.
Написать
18 октября 2021 15:57
