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Струны 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Струны
Киноафиша Сериалы Струны Сезоны Сезон 2

Struni 18+
Название Сезон 2
Премьера сезона 25 января 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Струны»

Во 2-м сезоне сериала «Струны» талантливый квартет из Гнесинки вновь в полном составе. Но теперь его участники – не простые студенты, а настоящие музыканты, взрослые люди, прошедшие через множество испытаний и готовые прогрызать себе путь к успеху зубами. У каждого из ребят в жизни что-то меняется. Марк сидит под домашним арестом, используя это время для написания собственной музыки. Олег пытается смириться с новой для него ролью молодого отца, которую сложно объединять с творчеством. Наташа получает травму, последствия которой угрожают ее музыкальной карьере. А Багрицкий борется с психическими проблемами и находит новую работу.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Струны» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Серия 1
Сезон 2 Серия 1
25 января 2024
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
1 февраля 2024
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
8 февраля 2024
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
15 февраля 2024
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
22 февраля 2024
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
29 февраля 2024
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
7 марта 2024
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
14 марта 2024
График выхода всех сериалов
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