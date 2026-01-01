Оповещения от Киноафиши
Падение дома Ашеров
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Падение дома Ашеров
Основные места съемок сериала Падение дома Ашеров
Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
Где снимали известные сцены
Студия
The Bridge Studios — 2400 Boundary Road, Бернаби, Британская Колумбия, Канада
Даты съемок сериала Падение дома Ашеров
31 января 2022 - 8 июля 2022
