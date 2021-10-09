В 1 сезоне 3 серии сериала «Паром для двоих» Федор приходит к Анне домой и требует вернуть назад его пистолет. Но девушка заставляет его пообещать, что он не сделает с собой ничего страшного. Она рассказывает мужчине о гибели своего супруга.
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