В 3 сезоне 6 серии сериала «Последний настоящий гангстер», когда у Шей наконец-то наступает большой перерыв в работе, Трей вместе с семьей сталкивается с грядущими огромными изменениями. Эти события необратимо повлияют на жизнь каждого.
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