В 1 сезоне 4 серии сериала «Стойкость» команда «Кураж» должна сразиться против спортсменов из «Джи-Даба». Героев ожидает захватывающая игра. Джейсу тем временем необходимо решить, что для него важнее – личные достижение или командный дух.
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