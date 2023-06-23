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Стойкость 2021 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Стойкость
Киноафиша Сериалы Стойкость Сезоны Сезон 2

Swagger 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 23 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Стойкость»

Во 2 сезоне сериала «Стойкость» продолжается документальное исследование захватывающего мира молодежного баскетбола. Сами игроки, члены их семей и тренеры делятся своим опытом, рассказывают о трудностях этого вида спорта и приоткрывают зрителям закулисье своего мира. Главные действующие лица балансируют на тонкой грани между мечтами и амбициями, авантюризмом и коррупцией. Вне корта проект, вдохновленный опытом суперзвезды NBA Кевина Дюранта, наглядно демонстрирует, каково это — быть американским спортсменом, жить, воспитываться и достигать своих целей в Соединенных Штатах.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий сериала Стойкость График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Мир не готов The World Ain’t Ready
Сезон 2 Серия 1
23 июня 2023
Восемнадцать 18
Сезон 2 Серия 2
30 июня 2023
Вверх и вниз RISE + FALL
Сезон 2 Серия 3
7 июля 2023
Сквозь огонь Through the Fire
Сезон 2 Серия 4
14 июля 2023
Мы свободны? Are We Free?
Сезон 2 Серия 5
21 июля 2023
Джейс + Кристал Jace + Crystal
Сезон 2 Серия 6
28 июля 2023
Возвращение домой Homecoming
Сезон 2 Серия 7
4 августа 2023
Путь и цель Journey and Destination
Сезон 2 Серия 8
11 августа 2023
График выхода всех сериалов
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