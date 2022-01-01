Сериал «Ночной переезд» – это отечественная детективная мелодрама. Главная героиня Анна без памяти влюблена в своего молодого и обаятельного начальника. Но мужчина явно скрывает какой-то секрет, поэтому девушка не спешит признаваться ему в своих чувствах. Однако в один ужасный день она узнает, что ее возлюбленный погиб во время поездки на рыбалку. Аня пытается смириться с потерей, но внезапно видит на улице мужчину, как две капли воды похожего на умершего шефа. Она хочет разобраться в происходящем.