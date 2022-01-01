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Киноафиша Сериалы Ночной переезд
Ночной переезд (2021 - ) Ночной переезд 12+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 42 минуты
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность 1 час 24 минуты
О чем сериал

Сериал «Ночной переезд» – это отечественная детективная мелодрама. Главная героиня Анна без памяти влюблена в своего молодого и обаятельного начальника. Но мужчина явно скрывает какой-то секрет, поэтому девушка не спешит признаваться ему в своих чувствах. Однако в один ужасный день она узнает, что ее возлюбленный погиб во время поездки на рыбалку. Аня пытается смириться с потерей, но внезапно видит на улице мужчину, как две капли воды похожего на умершего шефа. Она хочет разобраться в происходящем.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Евгений Пронин
Евгений Пронин
Мария Козакова
Мария Козакова
Анна Казючиц
Анна Казючиц
Артем Григорьев
Наталья Батрак
Наталья Батрак
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Ночной переезд - Сезон 1 Сезон 1
TBA, 2 эпизода
 
Кадры из сериала
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