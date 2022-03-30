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Лунный рыцарь 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Лунный рыцарь
Киноафиша Сериалы Лунный рыцарь Сезоны Сезон 1

Moon Knight
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Лунный рыцарь»

В 1 сезоне сериала «Лунный рыцарь» события разворачиваются в киновселенной Marvel. В центре событий – бывший морской пехотинец Макс Спектор, который родился в Чикаго в семье раввина. Герой страдает психическим расстройством личности. Отправившись в Египет, чтобы выполнить поручение от руководства, он чуть не скончался, оказавшись посредине пустыни в одиночестве. Его спас бог луны Коншу, однако не безвозмездно. За спасение Максу пришлось стать земным воплощением божества, известным как Лунный рыцарь.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий сериала Лунный рыцарь График выхода всех сериалов
Сезон 1
Проблема золотой рыбки The Goldfish Problem
Сезон 1 Серия 1
30 марта 2022
Призови костюм Summon the Suit
Сезон 1 Серия 2
6 апреля 2022
Дружелюбный тип The Friendly Type
Сезон 1 Серия 3
13 апреля 2022
Гробница The Tomb
Сезон 1 Серия 4
20 апреля 2022
Лечебница Asylum
Сезон 1 Серия 5
27 апреля 2022
Боги и монстры Gods and Monsters
Сезон 1 Серия 6
4 мая 2022
График выхода всех сериалов
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