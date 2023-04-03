Меню
Сериалы
Лунный рыцарь
Новости
Новости о сериале «Лунный рыцарь»
Новости о сериале «Лунный рыцарь»
Фанатские теории: 5 персонажей Marvel, которых может сыграть Педро Паскаль
Папочку всея Интернета уже заждались в киновселенной.
Написать
3 апреля 2023 15:00
Кевин Файги рассказал о будущем Marvel: «Человек-паук 4», «Блэйд» и возвращение Лунного рыцаря
Кроме того, продюсер заявил, что студия все же намерена выпустить «Дэдпула 3» с рейтингом R.
Написать
15 февраля 2023 10:13
Что смотреть в ноябре: «Стражи Галактики», страсти по-королевски и «Уэнсдэй»
Сильвестр Сталлоне создает свою криминальную империю, Милли Бобби Браун открывает детективное агентсво, Джейсон Момоа провожает в мир снов, а Антон Лапенко разбирается с обидчиком по-мужски.
Написать
1 ноября 2022 12:00
Оскар Айзек ответил, ждать ли второй сезон «Лунного рыцаря»
Актер продолжает интриговать.
Написать
21 октября 2022 12:45
Когда эмоции берут верх: 6 супергероев с психическими расстройствами
Депрессии, расстройства личности и нервные срывы, которые сделали героев DC и Marvel сильнее.
Написать
11 октября 2022 17:00
Второй шанс: 7 новых фильмов о возвращении в прошлое
Одержимость кинематографистов временем понятна и естественна, ведь они, в отличие от реальной жизни, могут манипулировать им как хотят.
Написать
29 августа 2022 17:00
17 самых просматриваемых сериалов первой половины года, которые уже можно найти в сети
Какие отечественные и зарубежные сериалы, вышедшие в 2022 году, наиболее полюбились зрителям?
Написать
25 июля 2022 07:28
Пишут как под копирку: зрители выявили шаблоны сериалов Marvel
Неужели у Marvel Studios наступил тотальный кризис свежих идей?
Написать
7 июля 2022 12:17
Добро пожаловать на темную сторону: 5 героев Marvel, которые могут стать злодеями
Как сказал один небезызвестный персонаж, «либо ты умираешь героем, либо живешь до тех пор, пока не станешь негодяем».
Написать
17 июня 2022 18:24
Рейтинг сериалов Marvel Studios: от «Ванды/Вижн» до «Лунного рыцаря»
Судим, но не слишком строго, многосерийные проекты в MCU в ожидании множества сериальных новинок студии.
Написать
11 мая 2022 12:40
Кто из «Мстителей» может появиться в «Лунном рыцаре»?
Исследуем комиксы и узнаем, с кем из наших любимых супергероев объединялся Марк Спектор.
Написать
26 апреля 2022 22:01
Five o’clock для киноманов: подберите свой идеальный вкус чая по любимому сериалу
Внимание любителям чая и киноманам! Рассказываем, как дополнить удовольствие от просмотра сериалов вкусом чая эксклюзивного качества и выиграть 1 000 000 рублей.
Написать
18 апреля 2022 12:55
Интересные отсылки и пасхалки из двух эпизодов «Лунного рыцаря», которые важно обсудить
С головой погружаемся в новый загадочный мир Marvel, который полон древних ритуалов, египетских богов и QR-кодов.
Написать
8 апреля 2022 13:10
Лунный рыцарь: на что способен загадочный супергерой?
Подробно разбираем, какими способностями обладает Лунный рыцарь, и чего от него можно ждать.
Написать
5 апреля 2022 17:25
Все, что вы хотели знать о «Лунном рыцаре»
Шпаргалка Киноафиши о новом герое Marvel.
Написать
29 марта 2022 17:38
Оскар Айзек разговаривает со своим альтер эго в новом трейлере сериала Marvel «Лунный рыцарь»
Параллельно в ролике показали еще больше экшен-сцен с супергероем.
Написать
24 марта 2022 13:51
Студия Marvel опубликовала новый постер «Лунного рыцаря» с альтернативным обликом главного героя
Мистер Найт получил сольный плакат.
Написать
1 марта 2022 15:32
Оскар Айзек характеризует «Лунного рыцаря» как углубленное исследование отдельного персонажа
Это то, о чем актер давно мечтал.
Написать
16 февраля 2022 14:26
Студия Marvel выпустила новые трейлеры «Доктора Стрэнджа 2» и сериала «Лунный рыцарь»
Подтверждены слухи о крупном камео.
Написать
14 февраля 2022 10:18
Оскар Айзек сообщил, что «Лунный рыцарь» — мини-сериал, потому второго сезона, скорее всего, не будет
Актер также отметил, что из-за многосерийного формата у команды было больше творческой свободы.
Написать
3 февраля 2022 15:54
Итан Хоук сравнил давление от участия в киновселенной Marvel с исполнением роли Гамлета
По его словам, отношение зрителей бывает излишне предвзятым.
Написать
25 января 2022 12:46
Трейлер «Лунного рыцаря» набрал за первые сутки 75 миллионов просмотров и рекордное количество лайков
Это один из самых ожидаемых сериалов года.
Написать
24 января 2022 15:07
Скончался Гаспар Ульель — талантливому французскому актеру было 37 лет
Причиной трагедии стало происшествие на горнолыжном курорте.
Написать
20 января 2022 10:26
Видео: Оскар Айзек и Итан Хоук эмоционально реагируют на трейлер сериала «Лунный рыцарь»
Актеры явно воодушевлены результатом.
Написать
19 января 2022 13:10
Disney+ и Marvel представили первый трейлер сериала «Лунный рыцарь» с Оскаром Айзеком
В ролике огласили официальную дату премьеры.
Написать
18 января 2022 11:04
Появился новый тизер сериала Marvel «Лунный рыцарь» — вскоре выйдет полноценный трейлер
Также в сеть просочилась возможная дата премьеры шоу.
Написать
17 января 2022 10:40
