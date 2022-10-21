Acapulco 2021, season 2

Acapulco 16+
Original title
Title Сезон 2
Season premiere 21 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Acapulco" season 2 description

Во 2 сезоне сериала Acapulco начало истории ведет в бурные 80-е. Действие происходит в солнечном и роскошном Лас-Колинасе. Главные герои переживают переходный период и полны надежд на будущее. После событий предыдущего сезона они оказываются на перепутье своей жизни. Героям предстоит пережить множество новых испытаний. Максимо еще в 80-е понимает, что ему придется бороться с самим собой и собственным сердцем. Тем временем взрослый Максимо вынужден иметь дело с последствиями своих юношеских амбиций. Он собирается решить те свои проблемы, с которыми не смог справиться в молодости.

Series rating

7.6
Rate 12 votes
7.8 IMDb

Acapulco List of episodes

TV series release schedule
Break My Stride
Season 2 Episode 1
21 October 2022
Hit Me With Your Best Shot
Season 2 Episode 2
21 October 2022
Glory Days
Season 2 Episode 3
28 October 2022
Love is Batterfield
Season 2 Episode 4
4 November 2022
We Don't Need Another Hero
Season 2 Episode 5
11 November 2022
Hollywood Nights
Season 2 Episode 6
18 November 2022
Always Something There to Remind Me
Season 2 Episode 7
23 November 2022
Money Changes Everything
Season 2 Episode 8
2 December 2022
The Power of Love
Season 2 Episode 9
9 December 2022
Against All Odds
Season 2 Episode 10
16 December 2022
