Киноафиша Сериалы Книга Бобы Фетта Места съёмок

Места и даты съемок сериала Книга Бобы Фетта

Основные места съемок сериала Книга Бобы Фетта

  • Лос-Анджелес, Калифорния, США

Где снимали известные сцены

Студия
MBS Media Campus — авеню Роузкранс, 1600, Манхэттен-Бич, Калифорния, США
Студия
Эль-Сегундо, Калифорния, США
Даты съемок сериала Книга Бобы Фетта

  • 5 ноября 2020 - 8 июня 2021
