Кто такой маршал из сериала «Книга Бобы Фетта»?Первый сезон «Книги Бобы Фетта» подошел к концу, а история одного из его героев, маршала Кобба Вэнса в исполнении Тимоти Олифанта, кажется, только начинается. Киноафиша коротко обозревает карьеру актера и арку его персонажа в сериале.
Отзывы о сериале «Книга Бобы Фетта»: «за» и «против» критиковЗнаменитый охотник за головами из далекой-далекой галактики Боба Фетт вернулся из небытия сперва в «Мандалорце», а потом и в сольном сериале «Книга Бобы Фетта», который уже достиг экватора и пересек его. Чтобы подвести промежуточные итоги, Киноафиша решила узнать, что о сериале писали и говорили представители известных изданий.