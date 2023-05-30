Меню
Новости о сериале «Книга Бобы Фетта»

Новости о сериале «Книга Бобы Фетта» Вся информация о сериале
15 самых ожидаемых сериалов лета: продолжение «Благих знамений», новый проект Marvel и много Тома Холланда
15 самых ожидаемых сериалов лета: продолжение «Благих знамений», новый проект Marvel и много Тома Холланда Психологический триллер о множественных личностях, инопланетное вторжение, ангелы и демоны. 
30 мая 2023 13:00
Марк Хэмилл хотел бы, чтобы роль Люка Скайуокера унаследовал другой актер
Марк Хэмилл хотел бы, чтобы роль Люка Скайуокера унаследовал другой актер Актеру не нравится цифровое омоложение.
29 мая 2023 17:13
Что смотреть на выходных: сериал про «Короля и Шута», «Дейзи Джонс и The Six» и последний танец Супер Майка
Что смотреть на выходных: сериал про «Короля и Шута», «Дейзи Джонс и The Six» и последний танец Супер Майка На этой неделе стриминги продолжают знакомить с «оскаровскими» номинантами, а также предлагают продолжить путешествие с малышом Йодой и станцевать с Ченнингом Татумом. 
3 марта 2023 15:00
Создатель «Мандалорца» объяснил, почему Дин Джарин и Грогу воссоединились так скоро
Создатель «Мандалорца» объяснил, почему Дин Джарин и Грогу воссоединились так скоро Джон Фавро не планировал надолго разлучать героев.
15 февраля 2023 15:25
От «Одних из нас» до второго сезона «Шершней»: 23 самых ожидаемых сериала 2023 года
От «Одних из нас» до второго сезона «Шершней»: 23 самых ожидаемых сериала 2023 года Шоу по игре The Last of Us, опасные психопаты и продолжение мистического триллера про подростков, заставлявших в лесах Онтарио, – 2023-й сериальный год выглядит как минимум многообещающе.
2 января 2023 12:00
Кто такой маршал из сериала «Книга Бобы Фетта»?
Кто такой маршал из сериала «Книга Бобы Фетта»? Первый сезон «Книги Бобы Фетта» подошел к концу, а история одного из его героев, маршала Кобба Вэнса в исполнении Тимоти Олифанта, кажется, только начинается. Киноафиша коротко обозревает карьеру актера и арку его персонажа в сериале.
22 февраля 2022 18:08
Финал «Книги Бобы Фетта» привлек больше зрителей, чем концовка второго сезона «Мандалорца»
Финал «Книги Бобы Фетта» привлек больше зрителей, чем концовка второго сезона «Мандалорца» Но до рекорда сериала «Локи» новому проекту в рамках «Звездных войн» добраться не удалось. 
15 февраля 2022 16:53
Ожидается, что третий сезон «Мандалорца» стартует в конце года
Ожидается, что третий сезон «Мандалорца» стартует в конце года При таком раскладе разрыв между сезонами составит два года.
9 февраля 2022 16:25
Появился новый постер сериала «Книга Бобы Фетта» со множеством знакомых персонажей
Появился новый постер сериала «Книга Бобы Фетта» со множеством знакомых персонажей На плакате представили абсолютно всех.
9 февраля 2022 13:27
Отзывы о сериале «Книга Бобы Фетта»: «за» и «против» критиков
Отзывы о сериале «Книга Бобы Фетта»: «за» и «против» критиков Знаменитый охотник за головами из далекой-далекой галактики Боба Фетт вернулся из небытия сперва в «Мандалорце», а потом и в сольном сериале «Книга Бобы Фетта», который уже достиг экватора и пересек его. Чтобы подвести промежуточные итоги, Киноафиша решила узнать, что о сериале писали и говорили представители известных изданий.
3 февраля 2022 17:29
Персонаж Дэнни Трехо из «Мандалорца» получил персональный постер
Персонаж Дэнни Трехо из «Мандалорца» получил персональный постер Также появились плакаты с другими новичками сериала.
18 января 2022 11:19
Что смотреть дома на новогодних каникулах: Конец света с Леонардо ДиКаприо, праздничные вампиры и спин-офф «Звездных воин»
Что смотреть дома на новогодних каникулах: Конец света с Леонардо ДиКаприо, праздничные вампиры и спин-офф «Звездных воин» Если вы еще не знаете, чем заняться на новогодних каникулах, мы подготовили для вас список новинок онлайн-кинотеатров и стримингов, чтобы вы точно не скучали. Узнайте из нашей подборки, какие фильмы выходят онлайн в январе и что можно посмотреть.
30 декабря 2021 18:47
Кто такой Боба Фетт: 8 фактов, без которых вы не сможете понять сериал по «Звездным войнам»
Кто такой Боба Фетт: 8 фактов, без которых вы не сможете понять сериал по «Звездным войнам» В статье вы найдете все, что нужно знать о персонаже Бобы Фетта из «Звездных войн» перед просмотром нового сериала.
30 декабря 2021 18:11
На Disney+ дебютировал сериал «Книга Бобы Фетта» в рамках вселенной «Звездных войн»
На Disney+ дебютировал сериал «Книга Бобы Фетта» в рамках вселенной «Звездных войн» Серии будут выходить каждую среду.
29 декабря 2021 16:27
В очередном трейлере «Книги Бобы Фетта» показали новую загадочную героиню
В очередном трейлере «Книги Бобы Фетта» показали новую загадочную героиню До премьеры сольного сериала о легендарном галактическом охотнике за головами осталось несколько дней.
27 декабря 2021 11:53
Студия Lucasfilm выпустила ролик, посвященный полноценному возвращению Темуэры Моррисона к роли Бобы Фетта
Студия Lucasfilm выпустила ролик, посвященный полноценному возвращению Темуэры Моррисона к роли Бобы Фетта В ролике Джон Фавро поделился интересным признанием.
23 декабря 2021 14:39
Охотник за головами Темуэра Моррисон укрепляет свой авторитет в новом тизере сериала «Книга Бобы Фетта»
Охотник за головами Темуэра Моррисон укрепляет свой авторитет в новом тизере сериала «Книга Бобы Фетта» Многосерийный спин-офф о самом известном межпланетном охотнике за головами стартует 29 декабря.
21 декабря 2021 12:31
«Книга Бобы Фетта» будет углубленным исследованием одного из главных охотников за головами в мире «Звездных войн»
«Книга Бобы Фетта» будет углубленным исследованием одного из главных охотников за головами в мире «Звездных войн» В оригинальной трилогии яркому персонажу было уделено мало внимания, поэтому у создателей сериала много свободы в работе над его историей.
17 декабря 2021 15:18
Темуэра Моррисон готовится к войне в новом тизере сериала «Книга Бобы Фетта»
Темуэра Моррисон готовится к войне в новом тизере сериала «Книга Бобы Фетта» В ролике нагнетают напряженную атмосферу.
14 декабря 2021 13:14
Темуэра Моррисон возвращается из мертвых в новом трейлере сериала «Книга Бобы Фетта»
Темуэра Моррисон возвращается из мертвых в новом трейлере сериала «Книга Бобы Фетта» Премьера состоится через три недели.
9 декабря 2021 10:48
В новом трейлере «Книги Бобы Фетта» показали, как главный герой исцелился после пребывания в чреве Сарлакка
В новом трейлере «Книги Бобы Фетта» показали, как главный герой исцелился после пребывания в чреве Сарлакка Также было объявлено количество эпизодов в первом сезоне.
30 ноября 2021 10:11
Глава Lucasfilm опровергла информацию, что режиссер «Логана» ранее разрабатывал фильм о Бобе Фетте
Глава Lucasfilm опровергла информацию, что режиссер «Логана» ранее разрабатывал фильм о Бобе Фетте Сценарий должен был написать один из авторов франшизы «Люди Икс».
29 ноября 2021 13:04
Возвращение легенды: вышел новый тизер сериала «Книга Бобы Фетта»
Возвращение легенды: вышел новый тизер сериала «Книга Бобы Фетта» До премьеры остался ровно месяц.
29 ноября 2021 10:57
От возвращения «Секса в большом городе» до «Звездных войн»: 7 главных сериалов декабря
От возвращения «Секса в большом городе» до «Звездных войн»: 7 главных сериалов декабря Первый месяц зимы оказался богат как на продолжения известных шоу, так и на любопытные новинки. Не время включать «Один дома», когда на малых экранах нас ждут Геральт из Ривии, Кэрри Брэдшоу и Боба Фетт. Благо, что не все сразу и не в одном сериале.
26 ноября 2021 17:30
Сериал «Книга Бобы Фетта» будет посвящен трудностям заглавного героя в удержании власти
Сериал «Книга Бобы Фетта» будет посвящен трудностям заглавного героя в удержании власти Центральный персонаж будет отстаивать трон Джаббы Хатта.
23 ноября 2021 15:15
Темуэра Моррисон занимает трон Джаббы Хатта в первом трейлере мини-сериала «Книга Бобы Фетта»
Темуэра Моррисон занимает трон Джаббы Хатта в первом трейлере мини-сериала «Книга Бобы Фетта» Шоу дебютирует в декабре.
2 ноября 2021 10:44
Стартовали съемки третьего сезона «Мандалорца»
Стартовали съемки третьего сезона «Мандалорца» Премьера, судя по всему, состоится зимой следующего года.
14 октября 2021 11:21
