Filming Dates & Locations

Filming Locations: The Book of Boba Fett

  • Los Angeles, California, USA

Iconic scenes & Locations

Studio
MBS Media Campus - 1600 Rosecrans Avenue, Manhattan Beach, California, USA
Studio
El Segundo, California, USA
Filming Dates

  • 5 November 2020 - 8 June 2021
