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Томми 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Томми
Киноафиша Сериалы Томми Сезоны Сезон 1

Tommy 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 февраля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 12
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Томми»

В 1 сезоне сериала «Томми» сюжет фокусируется на амбициозной даме по имени Эбигейл Томас. Совсем недавно она получила место начальника полицейского департамента, расположенного в самом ярком городе Калифорнии. Как оказалось, Томас — первая и единственная женщина, работающая на таком высоком посту. По ходу развития событий становится очевидно, что главная героиня — очень жесткий и принципиальный человек. Она намерена во что бы то ни стало улучшить качество работы своего отделения и отправить всех преступников в тюрьму.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Томми» График выхода всех сериалов
Сезон 1
В мечтах начинаются обязанности In Dreams Begin Responsibilities
Сезон 1 Серия 1
6 февраля 2020
Здесь нет посторонних There Are No Strangers Here
Сезон 1 Серия 2
13 февраля 2020
Выдающиеся достижения Lifetime Achievement
Сезон 1 Серия 3
20 февраля 2020
19 часовой рабочий день 19 Hour Day
Сезон 1 Серия 4
27 февраля 2020
Взять в заложники To Take a Hostage
Сезон 1 Серия 5
5 марта 2020
Девятая девочка The Ninth Girl
Сезон 1 Серия 6
12 марта 2020
Вик Vic
Сезон 1 Серия 7
2 апреля 2020
Игры в сватинг The Swatting Game
Сезон 1 Серия 8
9 апреля 2020
Свободен Free to Go
Сезон 1 Серия 9
16 апреля 2020
Вооружен Packing Heat
Сезон 1 Серия 10
23 апреля 2020
Это не учебная тревога This is Not a Drill
Сезон 1 Серия 11
30 апреля 2020
Причина смерти Cause of Death
Сезон 1 Серия 12
7 мая 2020
График выхода всех сериалов
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