В 1 сезоне 11 серии сериала «Томми» главная героиня начинает неофициальное расследование возможного заговора полиции Лос-Анджелеса и городских властей. По ходу развития событий она также борется за свою работу перед комитетом по этике.
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