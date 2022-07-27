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Мятежники: новое поколение 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Мятежники: новое поколение
Киноафиша Сериалы Мятежники: новое поколение Сезоны Сезон 2

Rebelde 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 27 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Мятежники: новое поколение»

Во 2 сезоне сериала «Мятежники: новое поколение» история ребят из музыкального коллектива RBD продолжается. Напомним, в финале предыдущего сезона ЭмДжей выступает вместе с участниками своей первоначальной группы The Nonames на музыкальном состязании. По мере приближения к заключительному раунду оказывается, что каждый герой имеет за плечами тревожную историю. После того, как Эмилия оставляет Себастьяна, Эм Джей уходит из группы. Перед выступлением The Nonames они на сцене сообщают о сделке, которую им предложил школьный совет, и правду о группе The Lodge. В новом сезоне мы увидим дальнейшее развитие отношений между коллективами.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий сериала Мятежники: новое поколение График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Обратно в школу Back to School
Сезон 2 Серия 1
27 июля 2022
Быть и казаться Ser o Parecer
Сезон 2 Серия 2
27 июля 2022
Давайте споем дуэтом! Let's duet!
Сезон 2 Серия 3
27 июля 2022
Вирусный Viral
Сезон 2 Серия 4
27 июля 2022
Шоу должно продолжаться The Show Must Go On
Сезон 2 Серия 5
27 июля 2022
Путешествие вокруг cолнца A Trip Around the Sun
Сезон 2 Серия 6
27 июля 2022
Живешь только один раз Y.O.L.O.
Сезон 2 Серия 7
27 июля 2022
Еще один день Otro día que va
Сезон 2 Серия 8
27 июля 2022
График выхода всех сериалов
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